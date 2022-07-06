«Челси» ведёт переговоры с защитником «ПСЖ» Преснелом Кимпембе.

Этим летом лондонский клуб покинули сразу несколько игроков обороны: Антонио Рюдигер перешел в «Реал», а Андреас Кристенсен перебрался в «Барселону». «Челси» также рискует потерять Сезара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, контракты которых истекают через год.

Ранее сообщалось, что в списке потенциальных новичков лондонского клуба находятся Маттайс де Лихт из «Ювентуса», Натан Аке из «Манчестер Сити» и Жюль Кунде из «Севильи».

26-летний Кимпембе дебютировал в «ПСЖ» в 2014 году и провел в клубе 8 сезонов. В предыдущей кампании футболист сыграл в чемпионате Франции 30 матчей и забил 1 гол.