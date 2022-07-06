«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего «РБ Зальцбурга»

«Тоттенхэм» сделал предложение в размере 20 миллионов евро за нападающего «Ред Булл Зальцбурга» Бенджамина Сеско. Форвард также входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Реала».

19-летний словенский нападающий дебютировал в австрийском клубе в 2020 году, перейдя в него из клуба второго дивизиона чемпионата Австрии «Лиферинга». Прогресс футболиста вызвал интерес многих клубов Европы. «Тоттенхэм» рассчитывает при помощи игрока укрепить линию нападения. Контракт Сеско с «РБ Зальцбургом» рассчитан еще на 4 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Австрии 24 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.