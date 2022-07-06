«Ньюкасл» может установить трансферный рекорд

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби является трансферной целью «Ньюкасла». «Сороки» всерьез нацелились на француза и готовы побить свой рекорд по приобретению футболистов.

Согласно данным Daily Mail, «фармацевты» оценили своего лидера в 60 миллионов фунтов (~70 миллионов евро). «Ньюкасл» был ошарашен такой клаузулой, но не отказался от намерений подписать Диаби.

Мусса набил себе цену благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне. 22-летний французский футболист забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах немецкого чемпионата.