«Эвертон» нашёл замену Ришарлисону в «Челси»

Руководители «Эвертона» уже определились с заменой бразильскому форварду Ришарлисоун, который недавно перешёл в лондонский «Тоттенхэм».

По информации The Telegraph, ливерпульская команда уже вступила в переговоры с «Челси» по поводу трансфера молодого албанского нападающего Армандо Брои, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Саутгемптон». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего албанца в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Армандо Броя провёл в АПЛ в составе «святых» 32 встречи и отметился шестью забитыми мячами.