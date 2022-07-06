«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на полузащитника сборной Бразилии

Бразильский хавбек Лукас Пакета, права на которого принадлежат французскому «Лиону», попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов. Об этом рапортует ESPN.

По сведениям источника, в подписании полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также мюнхенская «Бавария». Все названные клубы уже вступили в переговоры с окружением Пакета, но пока не достигли договоренности.

В свою очередь Лукас всем доволен в «Лионе» и хочет остаться в команде на следующий сезон.

Бразилец сыграл в прошлом сезоне Лиги 1 35 поединков, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.