«Барселона» озвучила своё предложение по Рафинье

Атакующий полузащитник «Лидса» Рафинья Диас продолжает оставаться одной и приоритетных целей каталонской «Барселоны» в текущее межсезонье. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, боссы «сине-гранатовых» сделали предложение англичанам по трансферу бразильского игрока.

Каталонская сторона заявила о готовности заплатить за Рафинью 50 миллионов евро плюс еще десять млн в качестве бонусных выплат. «Лидс» не устроило такое предложение. «Павлины» хотят получить за своего лидера платеж в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рафинья поучаствовал в 35 матчах английской Премьер-лиги. Бразилец забил 11 голов и сделал три ассиста.