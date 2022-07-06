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Известный игрок не хочет оставаться в «Челси»

06 Июля 2022 • 07:25 Комментировать

Испанский фланговый защитник Маркос Алонсо принял решение об уходе из лондонского «Челси», несмотря на действующий однолетний контракт.

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, опытный футболист уже подал запрос на трансфер. Маркоса не устраивает статус неосновного игрока в «Челси», из-за чего он задумался о смене клубной прописки.

Главным претендентом на испанского футболиста считается каталонская «Барселона».

В минувшем сезоне Алонсо поучаствовал в 46 поединках лондонского коллектива, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо
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