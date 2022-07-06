«Саутгемптон» готов выложить 12 млн евро за полузащитника «Рейнджерс»

Руководители «Саутгемптона» заинтересованы в том, чтобы этим летом подписать нигерийского полузащитника «Глазго Рейнджерса» Джо Арибо.

По информации The Athletic, «святые» готовы заплатить за 25-летнего нигерийского футболиста около 12 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Стоит отметить, что Арибо был бы рад поиграть в АПЛ, так что полузащитник уже согласовал с «Саутгемптоном» долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

В прошлом сезоне Джор Арибо провёл в шотландской лиге 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.