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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» готов выложить 12 млн евро за полузащитника «Рейнджерс»

06 Июля 2022 • 06:59 Комментировать

Руководители «Саутгемптона» заинтересованы в том, чтобы этим летом подписать нигерийского полузащитника «Глазго Рейнджерса» Джо Арибо.

По информации The Athletic, «святые» готовы заплатить за 25-летнего нигерийского футболиста около 12 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Стоит отметить, что Арибо был бы рад поиграть в АПЛ, так что полузащитник уже согласовал с «Саутгемптоном» долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

В прошлом сезоне Джор Арибо провёл в шотландской лиге 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Глазго Рейнджерс Джо Арибо
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