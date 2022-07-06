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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» готова принять предложение «МЮ» по де Йонгу после одной поправки

06 Июля 2022 • 02:08 Комментировать

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» почти договорились, но английскому клубу придётся немного изменить предложение.

Клубы уже достигли согласия по общей стоимости трансфера – около 87 млн евро с учётом бонусов. Разногласие заключается лишь в сумме гарантированных выплат: «Манчестер Юнайтед» предлагает 65 млн плюс 22 млн в виде надбавок, а «Барселона» рассчитывает получить 75 млн в обязательном порядке и ещё 12 – бонусами, докладывает журналист Херард Ромеро. Предложение «красных дьяволов» будет принято, если те сумеют внести требуемые корректировки.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес рассчитывает, что в случае продажи Френки де Йонга клуб приобретёт у «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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