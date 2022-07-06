Немецкие СМИ назвали две причины, почему Роналду не перейдёт в «Баварию»

Криштиану Роналду вряд ли продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге, несмотря на слухи.

Португалец всерьёз намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, а «Бавария» названа одним из основных претендентов на звёздного форварда. Тем не менее, как утверждают журналисты авторитетного издания Bild, «Бавария» не рассматривает подписание Роналду по двум причинам: во-первых, астрономические финансовые запросы игрока разрушат зарплатную структура клуба; во-вторых, 37-летний нападающий вряд ли впишется в игровую модель Юлиана Нагельсманна, построенную на активном прессинге.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает через год. Клуб не планирует отпускать его этим летом.