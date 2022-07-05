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Мареска рассказал, почему решил вернуться под крыло Гвардиолы

05 Июля 2022 • 23:15 Комментировать

Как мы уже сообщали, «Манчестер Сити» объявил о возвращении в тренерский штаб команды итальянца Энцо Марески, который пробовал выстроить самостоятельную тренерскую карьеру, но не преуспел в этом и решил вернуться под крыло Хосепа Гвардиолы.

- Я счастлив вернуться в «Манчестер Сити», один из лучших клубов мира. Я уже тренировал молодежь клуба и очень многому научился в том сезоне, работая с талантливыми специалистами и игроками. Очень горжусь, что Хосеп Гвардиола позвал меня обратно, в этот раз я буду работать уже с главной командой, и мне не терпится приступить к работе, - цитирует Мареску ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Энцо Мареска
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