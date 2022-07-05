«Фулхэм» усилится полузащитником из Манчестера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра перейдёт в «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полного согласия. Сделка была согласована на прошлой неделе. Игрок подпишет контракт на три года, с возможностью продления ещё на один сезон. «Красные дьяволы» получат за своего футболиста примерно 11,5 млн евро. Ещё около 3,5 млн евро будут выплачены в качестве бонусов.

Перейра находился в системе манчестерского клуба с 2012 года, регулярно путешествую по арендам. Всего за «Юнайтед» 26-летний бразилец провёл 75 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает Андреаса в 7,5 млн евро.