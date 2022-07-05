Стал известен фактор, который позволит «Челси» выиграть борьбу у «Барселоны» за Кунде

Французский защитник «Севильи» Жиль Кунде, вероятнее всего, в летнее трансферное окно перейдёт в «Челси».

«У Хави хороший вкус, он хочет Араужо и Кунде в качестве центральных защитников, он неплохой партнер. Но до сих пор не было никакого контакта с «Барселоной». Я знаю, что «Челси» нужно искать двух центральных защитников, но интерес к Кунде исходит из Англии.

Он зарекомендовал себя с Францией и будет играть ЧМ. Логично, что интерес к нему постоянный. Сегодня он восстанавливается после травмы в Лос-Анджелесе и позже присоединится к команде в Корее, как и остальные игроки», — это сказал спортивный директор «Севильи» Мончи.

Таким образом, из слов представителя испанского клуба следует, что «Челси» является фаворитом в борьбе за Кунде. Сообщается, что «Севилья» намерена расстаться с защитником, чтобы бюджет команды вырос в несколько раз.