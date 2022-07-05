Нападающий «Тоттенхэма» официально станет игроком «Аякса» в ближайшие дни

Форвард «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн в скором времени будет представлен публике в качестве новичка «Аякса».

Переход голландца обойдётся клубу из Амстердама в 30 млн евро – именно такую сумму и требовал «Тоттенхэм» с самого начала переговоров. По информации инсайдера Фабрицио Романо, официально о переходе будет объявлено уже на этой неделе. «Аякс» назначил игроку медосмотр на среду.

Стевен Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» с января 2020 года. 24-летний футболист сборной Нидерландов провёл 83 поединка в составе «шпор» во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 10 результативными передачами.