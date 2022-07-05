«Барселона» заинтересована в подписании Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».

По информации As, президент каталонской команды Жоан Лапорта лично встретился с агентом португальского футболиста Жорже Мендешом. «Барселона» хотела подписать Роналду еще прошлым летом, но все уперлось в трудную финансовую ситуацию.

37-летний нападающий Криштиану Роналду в минувшем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, в которых смог забить 24 мяча и записать в свой актив три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.