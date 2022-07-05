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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Известного игрока АПЛ подозревают в ещё двух случаях изнасилования

05 Июля 2022 • 18:20 Комментировать (2)

В понедельник стало известно об аресте футболиста Английской премьер-лиги. Имя игрока не называлось по юридическим причинам, но при этом отмечалось, что игрок широко известен, и осенью он должен выступить на чемпионате мира.

Футболист провёл 30 часов по стражей, прежде чем его выпустили под залог до августа. Как сообщает Telegraph Sport, в деле фигурирует не один случай предполагаемого изнасилования, а три. Помимо июньского инцидента, в расследовании имеют место быть ещё два инцидента, датированных прошлым годом. 

В заявлении полиции говорится, что задержанному футболисту 29 лет.  Расследование будет продолжаться.

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