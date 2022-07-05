​Известного игрока АПЛ подозревают в ещё двух случаях изнасилования

В понедельник стало известно об аресте футболиста Английской премьер-лиги. Имя игрока не называлось по юридическим причинам, но при этом отмечалось, что игрок широко известен, и осенью он должен выступить на чемпионате мира.

Футболист провёл 30 часов по стражей, прежде чем его выпустили под залог до августа. Как сообщает Telegraph Sport, в деле фигурирует не один случай предполагаемого изнасилования, а три. Помимо июньского инцидента, в расследовании имеют место быть ещё два инцидента, датированных прошлым годом.

В заявлении полиции говорится, что задержанному футболисту 29 лет. Расследование будет продолжаться.