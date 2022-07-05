​Пока «Манчестер Юнайтед» тренируется, Роналду фотографируется с футболистками

Несколько представительниц женской сборной Португалии опубликовали в социальных сетях фотографии с Криштиану Роналду. На фото представитель «Манчестер Юнайтед» выглядит радостным, будто бы он уже решил вопрос с клубом на следующий сезон.

Напомним, что Криштиану Роналду не явился в понедельник на предсезонный сбор «Манчестер Юнайтед». Звёздный нападающий хочет сменить клуб, чтобы в новом сезоне иметь возможность выступать в Лиге чемпионов.

Женская сборная Португалии готовится к старту чемпионата Европы. Первый матч команда проведёт 9 июля против Швейцарии.