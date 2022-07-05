«Манчестер Юнайтед» представил первого новичка в летнее трансферное окно

Голландский защитник Тирелл Маласиа стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Манкунианцы сообщили, что действие контракта с 22-летним голландцем рассчитано до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt Маласиа перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро из «Фейеноорда».

Голландец защищал цвета бывшего клуба с юношеских лет, он является воспитанником клуба. За взрослую команду Маласиа провёл 136 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» стартует 7 августа домашним матчем против «Брайтона». Встреча пройдёт в рамках первого тура АПЛ на «Олд Траффоде», начало – в 16:00 мск.