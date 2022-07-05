Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» представил первого новичка в летнее трансферное окно

05 Июля 2022 • 16:23 Комментировать

Голландский защитник Тирелл Маласиа стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Манкунианцы сообщили, что действие контракта с 22-летним голландцем рассчитано до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt Маласиа перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро из «Фейеноорда».

Голландец защищал цвета бывшего клуба с юношеских лет, он является воспитанником клуба. За взрослую команду Маласиа провёл 136 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» стартует 7 августа домашним матчем против «Брайтона». Встреча пройдёт в рамках первого тура АПЛ на «Олд Траффоде», начало – в 16:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Пока «Манчестер Юнайтед» тренируется, Роналду фотографируется с футболистками
16:27 · Англия. Премьер-лига
Маласиа прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» представил первого новичка в летнее трансферное окно
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Стерлинга до предсезонного тура в США
15:48 · Англия. Премьер-лига
Зинченко попрощался с Жезусом
15:39 · Англия. Премьер-лига
​В Англии рассказали о тактике «Баварии» в борьбе за де Лихта слухи
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» к концу недели хочет оформить трансфер центрального защитника
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит новое предложение по трансферу одного из лучших хавбеков Серии А
15:05 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон пропустит дебютный матч сезона за «Тоттенхэм»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Мареска вошёл в штаб Гвардиолы официально
14:20 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» никто не знает планов Роналду слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Маунт поделился ожиданиями от нового сезона
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил для де Лихта 5-летний контракт
12:52 · Англия. Премьер-лига
Самба утром прошёл медосмотр во французском клубе
Все новости
Рекомендуем