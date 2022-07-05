«Челси» хочет подписать Стерлинга до предсезонного тура в США

Лондонский «Челси» намерен приобрести Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» ещё до того, как команда отправится в предсезонное турне по США. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Напомним, что Стерлинг сейчас находится в шаге от перехода в лондонский «Челси». «Манчестер Сити» готов отпустить своего футболиста за сумму около 50 миллионов евро. «Синие» надеются завершить сделку уже в ближайшее время.

Предсезонное турне «Челси» в США стартует чуть более, чем через неделю. Томас Тухель хотел бы видеть там Стерлинга, чтобы у футболиста было больше времени на адаптацию к новому коллективу.