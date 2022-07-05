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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко попрощался с Жезусом

05 Июля 2022 • 15:48 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попрощался со своим бывшим одноклубником Габриэлем Жезусом, который вчера официально был объявлен новым нападающим лондонского «Арсенала».

«Феноменальный игрок. Невероятный человек и футболист. Настоящий воин, который никогда остановится. Я желаю тебе всего наилучшего, мой брат», – написал Зинченко в своих социальных сетях.

Напомним, что Зинченко прибыл в «Манчестер Сити» на полгода раньше, чем Жезус. Вместе футболисты выиграли в стане «горожан» четыре чемпионских титула английской премьер-лиги, а также различные национальные кубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэль Жезус
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