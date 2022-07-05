Маттайса де Лихта хотят видеть в своих рядах два европейских гранда – «Бавария» и «Челси». На страницах Evening Standard говорится о тактике, которую в борьбе за голландского защитника «Ювентуса» выбрал мюнхенский клуб. По данным источника, «Бавария» не хочет ввязываться в торговую войну, где каждый из заинтересованных клубов стремится перебить предложение друг друга. Связано это с тем, что мюнхенцы осознают более широкие финансовые возможности «Челси». В сложившейся ситуации «Бавария» сосредоточена на том, чтобы убедить де Лихта отказаться от варианта с переездом в лондонский клуб.