Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи подтвердил, что защитником клуба Жюлем Кунде интересуются не только клубы из английской премьер-лиги.

«Я прекрасно знаю, что «Челси» этим летом нужно купить минимум двух центральных защитников, но интерес к Кунде исходит не только от английских клубов. Я должен быть ясновидящим, чтобы рассказать о том, что произойдёт в будущем», – цитирует Мончи Onda Sero.

Напомним, что Мончи ранее опроверг слухи о возможном переходе Кунде в каталонскую «Барселону». По словам спортивного директора «Севильи», клуб не ведёт никаких переговоров с каталонским клубом.