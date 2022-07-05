«Арсенал» готовит новое предложение по трансферу одного из лучших хавбеков Серии А

Лондонский «Арсенал» по-прежнему хочет заполучить полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Согласно информации от итальянского издания Il Messagero, «канониры» в ближайшее время сделают «небесно-голубым» новое предложение по трансферу сербского полузащитника.

Ранее «Лацио» уже успел отклонить предложение в размере 55 миллионов евро от «Арсенала». Теперь же «канониры» намерены предложить за Милинковича-Савича 60 миллионов евро, что ближе к той сумме, которую хочет заполучить «Лацио».

Напомним, что у Милинковича-Савича через год истекает контракт с «Лацио». Чтобы выручить за своего футболиста хоть какие-то деньги, команде Маурицио Сарри нужно продать его уже в это трансферное окно.