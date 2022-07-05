Ришарлисон пропустит дебютный матч сезона за «Тоттенхэм»

Руководство английской премьер-лиги дисквалифицировало новичка «Тоттенхэма» Ришарлисона на один матч в турнире. Об было официально объявлено сегодня днём.

Причиной дисквалификации является празднование гола футболиста в матче между «Эвертоном» и лондонским «Челси», который состоялся в конце апреля. Напомним, что после забитого мяча в ворота «синих» бразилец взял в руки фаер, что запрещено делать по уставу чемпионата.

Таким образом Ришарлисон не поможет своей новой команде в первом туре английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Зато футболист вернётся в строй к матчу против того же «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который состоится 13 августа.