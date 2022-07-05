Новоиспечённый владелец «Челси» Тодд Боли уже общался с агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем по поводу возможного трансфера португальца из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, лондонский клуб начнёт предметную борьбу за Роналду только при условии одобрения сделки главным тренером команды Томасом Тухелем. По данным Telegraph Sport, Тодд Боли не намерен привлекать в клуб игроков, по которым немецкий тренер не дал зелёный свет. В ближайшее время владелец «Челси» обсудит идею с подписанием Роналду с Тухелем.

Напомним, что Криштиану Роналду не вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед» вовремя.