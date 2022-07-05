Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» попробует подписать Роналду при одном условии слухи

05 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

Новоиспечённый владелец «Челси» Тодд Боли уже общался с агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем по поводу возможного трансфера португальца из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, лондонский клуб начнёт предметную борьбу за Роналду только при условии одобрения сделки главным тренером команды Томасом Тухелем. По данным Telegraph Sport, Тодд Боли не намерен привлекать в клуб игроков, по которым немецкий тренер не дал зелёный свет. В ближайшее время владелец «Челси» обсудит идею с подписанием Роналду с Тухелем.

Напомним, что Криштиану Роналду не вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед» вовремя.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Томас Тухель Тодд Бели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит новое предложение по трансферу одного из лучших хавбеков Серии А
15:05 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон пропустит дебютный матч сезона за «Тоттенхэм»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Мареска вошёл в штаб Гвардиолы официально
14:20 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» никто не знает планов Роналду слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Маунт поделился ожиданиями от нового сезона
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил для де Лихта 5-летний контракт
12:52 · Англия. Премьер-лига
Самба утром прошёл медосмотр во французском клубе
12:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не гарантирует Филлипсу место в основе
12:44 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин уже посчитал, сколько голов Роналду забьёт за «Челси»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии
12:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду пропустит вторую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб, набравший одно очко в любительской лиге Англии, подписал контракт с игроком АПЛ
12:03 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Майнца» протестуют против товарищеской игры с «Ньюкаслом»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо рассказал о планах клиента на будущее
Все новости
Рекомендуем