«Манчестер Сити» на страницах своего официального сайта объявил о возвращении в клуб Энцо Марески. Итальянец вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы, став его ассистентом. На этой должности Мареска сменил Хуана Мануэля Лильо, покинувшего клуб не так давно.

Энцо Мареска работал в «Манчестер Сити» в сезоне 2020/2021, возглавляя команду резервистов до 23 лет. Под руководством итальянца молодёжь «горожан» завоевала титул Премьер-лиги-2. В 2021 году Мареска провёл период в «Парме», но проработал у руля команды всего несколько месяцев или 14 матчей.

Чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе.