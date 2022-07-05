Криштиану Роналду рассчитывает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В качестве основных причин, по которым звёздный португалец принял такое решение, СМИ называют непопадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов и пассивность клуба на трансферном рынке. Впрочем, есть ещё одна причина. Как сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на близкие к футболисту источники, Роналду расстроило сокращение заработной платы. Как известно, оклад всех игроков команды снизился на 25% на фоне непопадания команды в Лигу чемпионов.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.