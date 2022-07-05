Криштиану Роналду не прибыл в лагерь «Манчестер Юнайтед» в понедельник, как планировалось. Португалец якобы сослался на семейные обстоятельства, хотя очевидно, что дело в желании форварда сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным ESPN, никто в «Манчестер Юнайтед», включая главного тренера Эрика тен Хага, ничего не знает о планах Роналду. В настоящий момент в клубе не знают, когда Криштиану приедет и приедет ли вообще. Не исключено, что в пятницу «красные дьяволы» отправятся в Бангкок без своей главной звезды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду в зарубежный клуб.