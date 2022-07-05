Маунт поделился ожиданиями от нового сезона

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился своими ожиданиями от нового сезона. Англичанин заявил, что чувствует себя отдохнувшим и готов приступить к делу.

«Мы вступаем в новую эру, будет очень важно начать в хорошем ритме. Я с нетерпением жду начала сезона. Я уже предвкушаю новые возможности. Сейчас я чувствую себя полностью отдохнувшим и готовым приступить к делу», – цитирует молодого англичанина издание Standard.

Напомним, что в прошлом сезоне Маунт отметился 11 голами и 10 ассистами в чемпионате Англии. Это лучший показатель в карьере 23-летнего англичанина, который выступает за «Челси» начиная с лета 2019 года, когда команду возглавил Фрэнк Лэмпард.