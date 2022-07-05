«Челси» приготовил для де Лихта 5-летний контракт

Лондонский «Челси» надеется подписать с защитником туринского «Ювентуса» Маттайсом де Лихтом контракт сроком на 5 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Переговоры между «Челси» и туринским «Ювентусом» по трансферу нидерландца продолжается. Ранее сообщалось, что «синие» отказались от сделки, которая подразумевала около 50 миллионов евро и Кристиана Пулишича в обмен на де Лихта.

Напомним, что за ситуацией футболиста пристально следят ещё как минимум два клуба – мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», где работает бывший тренер де Лихта Эрик тен Хаг.