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Самба утром прошёл медосмотр во французском клубе

05 Июля 2022 • 12:52 Комментировать

Голкипер «Ноттингем Форест» Брайс Самба находится в шаге от перехода в команду из топ-7 чемпионата Франции. Согласно информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, вратарь утром прошёл медицинское обследование в стане «Ланса».

Трансфер голкипера «лесников» обойдётся «Лансу» в сумму около 5 миллионов евро. Футболист подпишет контракт с французским клубом, который будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, что ранее Самба отказался продлевать контракт с «Ноттингем Форест» и попросил руководство «лесников» отпустить его в это трансферное окно. Команда Стива Купера ранее взяла на замену Самба арендованного у «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Ноттингем Форест Брайс Самба
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