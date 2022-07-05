Самба утром прошёл медосмотр во французском клубе

Голкипер «Ноттингем Форест» Брайс Самба находится в шаге от перехода в команду из топ-7 чемпионата Франции. Согласно информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, вратарь утром прошёл медицинское обследование в стане «Ланса».

Трансфер голкипера «лесников» обойдётся «Лансу» в сумму около 5 миллионов евро. Футболист подпишет контракт с французским клубом, который будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, что ранее Самба отказался продлевать контракт с «Ноттингем Форест» и попросил руководство «лесников» отпустить его в это трансферное окно. Команда Стива Купера ранее взяла на замену Самба арендованного у «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.