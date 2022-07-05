Гвардиола не гарантирует Филлипсу место в основе

Полузащитник Кэлвин Филлипс согласился перейти в «Манчестер Сити» несмотря на то, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола не гарантировал ему место в основном составе. Об этом сообщает журналист Марк Дуглас.

Отмечается, что вместо гарантированной игры в основе Гвардиола пообещал Филлипсу, что англичанин добьётся большого прогресса, играя рядом с лучшими футболистами Европы.

Ранее Филлипс заявил, что переход в «Манчестер Сити» был для него мечтой. Напомним, что трансфер футболиста сборной Англии из «Лидса» обошёлся команде Хосепа Гвардиолы в сумму в районе 60 миллионов евро.