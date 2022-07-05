Рой Кин уже посчитал, сколько голов Роналду забьёт за «Челси»

Британский футбольный эксперт Рой Кин предсказал количество голов Криштиану Роналду в случае его перехода в «Челси».

В апреле, когда «Юнайтед» встречался с лондонцами, Роналду сравнял счет всего через минуту после гола Маркоса Алонсо. Тогда Кин высоко оценил влияние португальской звезды на игру, сказав, что он забьет 50 голов в команде Томаса Тухеля.

«Забивать голы – это самое сложное. Представьте, если бы Роналду играл в «Челси», сколько бы голов он забил. 50, не меньше!» - сказал Кин после матча.

Между тем, слухи о новом клубе португальца растут с каждым днем. Однако, эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо однозначно заявил, что португалец пока не ведет ни с кем конкретных переговоров и ему еще предстоит разговор с главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинут Манчестер, так как он недоволен вялой политикой клуба на трансферном рынке в это межсезонье.