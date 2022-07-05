Бывший наставник «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Нуно Эспириту Санто подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» занял второе место в профессиональной лиге Саудовской Аравии, отстав от «Аль-Хилала» на два очка.

Санто быстро обратился к фанатам «Аль-Иттихада», а также привел в ярость болельщиков некоторых соперников. В коротком, но милом видеообращении он сказал: «Для меня большая честь присоединиться к величайшему клубу Саудовской Аравии, «Иттихаду». До скорого".

В бытность тренером в АПЛ Санто вывел «волков» в Премьер-лигу и сумел занять со скромной командой седьмое место. Однако его карьера в «Тоттенхэме» вышла не столь удачной: он был уволен после 17 игр.