Роналду пропустит вторую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед»

Звездный форвард Криштиану Роналду пропустит второе подряд тренировочное занятие «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают журналисты The Athletic.

Напомним, что ранее 37-летний нападающий не присутствовал на тренировке «красных дьяволов», сославшись на семейные обстоятельства. Позже Криштиану был замечен на базе национальной сборной Португалии.

В последние дни в СМИ муссируется новость о желании Роналду покинуть «Олд Траффорд» этим летом, несмотря на действующий однолетний контракт.

Среди претендентов на португальского голеадора называются «Челси», «Бавария» и «Барселона».