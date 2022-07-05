Клуб, набравший одно очко в любительской лиге Англии, подписал контракт с игроком АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Мартин подписал контракт с клубом, который закончил прошлый сезон с одним очком в таблице.

Аутсайдер английской Национальной лиги «Юг» «Дувр Атлетик» провел прошлый сезон не совсем удачно, выиграв всего два матча и сыграв вничью семь раз. Однако, из-за того, что клубу не удалось провести все матчи сезона, на команду был наложен 12-очковый штраф.

Несмотря на это, в следующем сезоне его ряды будет защищать бывший игрок «Манчестер Юнайтед» 35-летний Ли Мартин.

«Красные дьяволы» подписали Мартина в 2004 году из «Уимблдона» за 1,5 миллиона евро. Игрок успел провести 3 игры за клуб из Манчестера.