Фанаты «Майнца» протестуют против товарищеской игры с «Ньюкаслом»

Болельщики «Майнца» высказались против проведения товарищеской предсезонной игры с «Ньюкаслом».

Матч должен пройти 18 июля в Австрии, но фанаты немецкого клуба уже начали протестовать против этой игры. «Ньюкасл Юнайтед» — это не просто футбольный клуб, а средство отстаивания интересов режима, который попирает права человека и чья политика диаметрально противоположна ценностям и миссии «Майнца», — говорится в заявлении фанатов, которые указывают на то, что английский клуб спонсируется финансовыми капиталами из Саудовской Аравии.

Немецкие болельщики требуют руководство своего клуба занять твердую позицию и отменить игру.

В прошлом месяце «Уотфорд» отменил матч против сборной Катара после того, как болельщики клуба подняли вопрос о взглядах правительства этой страны на гомосексуальность, права человека и права женщин.