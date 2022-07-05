Агент Жоржиньо рассказал о планах клиента на будущее

Агент полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо рассказал о планах своего клиента на будущее. Напомним, что у футболиста сборной Италии через год истекает контракт с «пенсионерами».

«Наш приоритет – «Челси». Контракт Жоржиньо истекает уже через год, но я думаю, что к сентябрю мы уже начнём обсуждать с клубом новое соглашение», – цитирует агента полузащитника Tutto Mercato.

Напомним, что у бывшего руководства «Челси» во главе с Романом Абрамовичем была строгая политика в отношении игроков старше 30 лет, которым предлагался максимум однолетний контракт. Тем не менее, новые владельцы клуба могут пересмотреть эту политику.