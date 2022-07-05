Алонсо – главная цель «Барселоны» на позицию левого защитника

Защитник «Челси» Маркос Алонсо по-прежнему остаётся главной целью каталонской «Барселоны» на левый фланг обороны. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, сам испанец вместе с «сине-гранатовыми» пытается оказать давление на «Челси», чтобы лондонский клуб поскорее отпустил его в Каталонию.

Сам футболист уже согласовал с «сине-гранатовыми» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Тем не менее, «Челси» пока требует за своего футболиста 10-12 миллионов евро, но эту сумму не согласно платить «Барселона». Напомним, что у Алонсо остаётся всего год по контракту с лондонским «Челси».