Испанские СМИ: «Вероятность, что «Барселона» подпишет Роналду, равна нулю»

В последние дни не утихают слухи по поводу возможного перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Барселону».

Вчера появилась информация, что агент игрока встретился с представителями каталонского клуба по поводу трансфера Роналду, который хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Однако, испанские журналисты сообщают, что вероятность перехода равна нулю, а главной трансферной целью «Барселоны» продолжает оставаться форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Ранее Роналду заявил, что желает покинуть «Манчестер Юнайтед», так как недоволен трансферной политикой клуба в текущее летнее межсезонье.