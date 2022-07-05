Роналду выставил на продажу самолёт стоимостью 20 млн евро

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил продать свой личный самолет, об этом рапортует газета Marca.

Источник отмечает, что последнее время португальский футболист сдавал воздушное судно в аренду. Он брал за услугу от шести до десяти тысяч евро за час полета.

Криштиану решил продать самолет, который купил за 20 миллионов евро, по причине малой вместимости. Он может вместить максимум десять пассажиров.

Денежные средства, которые Криштиану выручит в продажи, он планирует вложить в покупку нового более комфортабельного самолета.

Ранее сообщалось, что Роналду решил сменить «МЮ» на другой гранд АПЛ.