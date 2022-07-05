Звезда «Манчестер Юнайтед» Роналду дал согласие на переход в другой клуб АПЛ

Португальский форвард Криштиану Роналду всерьез задумывается о трансфере в лондонский «Челси». Как информирует ESPN, «пенсионеры» уже в курсе, что 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» заинтересован в переезде на «Стэмфорд Бридж».

При этом руководство столичного клуба пока не предпринимает шагов навстречу футболисту. «Челси» занял выжидательную позицию и наблюдает за дальнейшим развитием событий.

Главным препятствием трансферу КриРо в «Челси» является главный тренер команды Томас Тухель. Немецкий специалист считает, что португалец не подходит под его игровой стиль.

В прошлом сезоне Криштиану забил 24 мяча в 39 поединках за «красных дьяволов». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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