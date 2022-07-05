Раскрылись ещё некоторые детали контракта Холанна с «Манчестер Сити»

В соглашении форварда Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» стоят два пункта с различными суммами отступных.

В целом, контракт рассчитан на пять лет. При этом форвард может покинуть клуб летом 2024 года за 200 миллионов евро или в 2023 году за 175 миллионов евро. Таким образом, если карьера норвежца в «Сити» начнется удачно, сумма «выкупа» увеличится на 25 миллионов.

Эти детали вполне могут представлять интерес для мадридского «Реала». Пока нападающий Карим Бензема находится в потрясающей форме, но через два года ситуация может измениться и Холанн вполне может снова стать одним из кандидатов на место основного форварда «Реала».

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию» 24 игры, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. В начале трансферного окна Холанн официально стал игроком «Манчестер Сити».