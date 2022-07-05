Хики сегодня должен пройти медосмотр в «Брентфорде»

Защитник «Болоньи» Аарон Хики сегодня должен завершить свой трансфер в лондонский «Брентфорд». По информации от журналиста Фабрицио Романо, шотландец в скором времени прибудет на тренировочную базу клуба для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Напомним, что «Арсенал» ранее отказался платить за Хики требуемые 18 миллионов евро и в итоге позволил соседям из «Брентфорда» перехватить футболиста. Аарон, являющийся одним из главных открытий Серии А, в прошлом сезоне отметился 5 голами и одним ассистом за команду Синиши Михайловича.

Игроком ранее также интересовался другой итальянский клуб – «Наполи».