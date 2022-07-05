Маласиа: «Всегда знал, что буду играть в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа пообщался с журналистами после своего перехода в английский клуб.

«В молодежной команде «Фейеноорда» мы играли в турнире с «Юнайтед» несколько лет назад, и я был так впечатлен всем этим. Я сказал себе: «Я вернусь сюда однажды». Теперь это сбылось, и это, конечно, прекрасно», - поделился футболист своими впечатлениями.

Он отметил, что считает «Юнайтед» одним из крупнейших клубов в мире, с фантастическим стадионом и прекрасной историей.

«Мистер тен Хаг — очень хороший тренер, а также теплый человек, поэтому у меня был хороший разговор с ним, и у меня с ним очень хорошие отношения. Это важно, потому что, если все пойдет хорошо, мы будем работать вместе еще много лет», - сказал Маласиа.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.