Маласиа назвал одну из причин своего перехода в «МЮ»

Защитник роттердамского «Фейеноорда» Тирелл Маласиа подтвердил, что скоро официально станет футболистом «Манчестер Юнайтед». Нидерландец также назвал одну из главных причин своего переходу в команду.

«Я давно следил за «Манчестер Юнайтед», потому что за них играл Робин ван Перси, его очень любят в «Фейеноорде». Я уже успел с ним пообщаться насчёт перехода в клуб. Также я говорил с Чонгом, с которым играл в «Фейеноорде» в детстве», – цитирует Маласию журналист Саймон Муллок.

Напомним, что ради перехода в «Манчестер Юнайтед» Маласиа отклонил предложение французского «Лиона». В ближайшее время о переезде игрока на «Олд Траффорд» должны объявить официально.