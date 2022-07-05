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Маласиа назвал одну из причин своего перехода в «МЮ»

05 Июля 2022 • 11:08 Комментировать

Защитник роттердамского «Фейеноорда» Тирелл Маласиа подтвердил, что скоро официально станет футболистом «Манчестер Юнайтед». Нидерландец также назвал одну из главных причин своего переходу в команду.

«Я давно следил за «Манчестер Юнайтед», потому что за них играл Робин ван Перси, его очень любят в «Фейеноорде». Я уже успел с ним пообщаться насчёт перехода в клуб. Также я говорил с Чонгом, с которым играл в «Фейеноорде» в детстве», – цитирует Маласию журналист Саймон Муллок.

Напомним, что ради перехода в «Манчестер Юнайтед» Маласиа отклонил предложение французского «Лиона». В ближайшее время о переезде игрока на «Олд Траффорд» должны объявить официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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