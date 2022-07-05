«Лидс» согласовал трансфер таланта из Бундеслиги

«Лидс» продолжает активную работу на трансферном рынке. По информации от журналиста Николо Скиры, «павлины» согласовали с «РБ Лейпцигом» приобретение талантливого полузащитника сборной США Тайлера Адамса.

По предварительным данным сумма сделки должна составить 15 миллионов евро. На этой неделе футболист должен вылететь в Великобританию, чтобы завершить свой трансфер в команду Джесси Марша.

В «Лидсе» Адамс вместе с пришедшим из «Баварии» Марко Рокой должен заменить Кэлвина Филлипса, который вчера официально перешёл в «Манчестер Сити».

Напомним, что «Лидс» также близок к приобретению вингера роттердамского «Фейеноорда» Луиса Синистерры.