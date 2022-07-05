Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» согласовал трансфер таланта из Бундеслиги

05 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

«Лидс» продолжает активную работу на трансферном рынке. По информации от журналиста Николо Скиры, «павлины» согласовали с «РБ Лейпцигом» приобретение талантливого полузащитника сборной США Тайлера Адамса.

По предварительным данным сумма сделки должна составить 15 миллионов евро. На этой неделе футболист должен вылететь в Великобританию, чтобы завершить свой трансфер в команду Джесси Марша.

В «Лидсе» Адамс вместе с пришедшим из «Баварии» Марко Рокой должен заменить Кэлвина Филлипса, который вчера официально перешёл в «Манчестер Сити».

Напомним, что «Лидс» также близок к приобретению вингера роттердамского «Фейеноорда» Луиса Синистерры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс РБ Лейпциг Тайлер Адамс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
12:23 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии
12:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду пропустит вторую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб, набравший одно очко в любительской лиге Англии, подписал контракт с игроком АПЛ
12:03 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Майнца» протестуют против товарищеской игры с «Ньюкаслом»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо рассказал о планах клиента на будущее
11:55 · Англия. Премьер-лига
Алонсо – главная цель «Барселоны» на позицию левого защитника
11:31 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ: «Вероятность, что «Барселона» подпишет Роналду, равна нулю»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Роналду выставил на продажу самолёт стоимостью 20 млн евро
11:21 · Англия. Премьер-лига
Раскрылись ещё некоторые детали контракта Холанна с «Манчестер Сити»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Хики сегодня должен пройти медосмотр в «Брентфорде»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Маласиа: «Всегда знал, что буду играть в «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Маласиа назвал одну из причин своего перехода в «МЮ»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» согласовал трансфер таланта из Бундеслиги
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Ланс» усилится вратарём клуба АПЛ
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова продать Павара, игрок интересен трём топ-клубам
Все новости
Рекомендуем