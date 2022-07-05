«Бавария» готова продать Павара, игрок интересен трём топ-клубам

Мюнхенская «Бавария» этим летом будет готова расстаться со своим защитником Бенжаменом Паваром. Согласно информации от Sky Germany, игрок интересен сразу трём европейским топ-клубам – мадридскому «Атлетико», туринскому «Ювентусу» и лондонскому «Челси».

Сообщается, что на замену Павару «Бавария» может приобрести у «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта, но переговоры со «старой синьорой» будут очень сложными в силу того, что итальянцы будут требовать за своего футболиста около 80-90 миллионов евро.

Напомним, что Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года из «Штуттгарта».