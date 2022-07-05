«Челси» следит за ситуацией Роналду в «МЮ»

По-прежнему есть вероятность того, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в лондонский «Челси».

По информации инсайдера Экрема Конура, «пенсионеры» проявляют интерес к 37-летнему футболисту, но пока не делали официального предложения по его трансферу. Лондонцы намерены понаблюдать, как будет разворачиваться ситуация Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Помимо «Челси», интерес к Криштиану проявляют мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и несколько клубов Серии А.

Действующее трудовое соглашение португальца с «Юнайтед» рассчитано до конца следующего сезона.