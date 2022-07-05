«Барселона» и «Арсенал» включились в борьбу за вундеркинда из «Палмейраса»

«Барселона» и «Арсенал» входят в число клубов, заинтересованных в подписании 19-летнего вундеркинда из «Палмейраса» Габриэля Верона, который также является целью «Манчестер Юнайтед».

Габриэль Верон — один из самых многообещающих молодых вингеров Бразилии. Он начал выступать за первую команду «Палмейраса» в 2019 году в возрасте 17 лет. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно его попробует заполучить «Манчестер Юнайтед». Однако, в погоню за юным дарованием готовы включиться «Арсенал», «Барселона» и еще несколько известных европейских грандов, сообщает Fichajes.

Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.